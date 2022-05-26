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بوتين: روسيا تزداد قوة في ظل العقوبات

تشاووش أوغلو: سنضطر لشن عملية جديدة في سوريا إذا زاد التهديد تجاهنا

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تشاووش أوغلو: سنضطر لشن عملية جديدة في سوريا إذا زاد التهديد تجاهنا
Legion-Media
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستضطر إلى إجراء عملية عسكرية جديدة في سوريا، إذا زاد الخطر تجاه تركيا في تلك المنطقة الحدودية.

وقال الوزير بحسب صحيفة "الصباح" التركية: "بدأ التهديد لتركيا يزداد في منطقة عملية نبع السلام وفي مناطق عمليات أخرى. وقد نفذنا هذه العمليات من أجل القضاء على التهديد. ولكن إذا ظهر التهديد مرة أخرى، فمن واجبنا أن نتخذ إجراءات ضده. ويقول الأمريكيون إنهم يتفهمون مخاوفنا".

المصدر: تاس

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