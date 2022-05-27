في هفوة جديدة.. بايدن: كوريا الشمالية دولة حليفة ودعمت فرض العقوبات ضد روسيا

في هفوة جديدة من هفواته المتكررة، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، كوريا الشمالية من بين الدول الحليفة التي فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها لحماية دونباس.

وقال بايدن، متحدثا إلى خريجي الأكاديمية البحرية في أنابوليس: "هل اعتقد أي شخص أنه عندما دعوت إلى فرض عقوبات على روسيا، فإنه بالإضافة إلى الناتو، فإن أستراليا واليابان وكوريا الشمالية وبعض دول الآسيان ستدعمها؟".

في الوقت نفسه، أشارت كوريا الديمقراطية إلى أن سبب الوضع في أوكرانيا هو سياسة الهيمنة الأمريكية والغربية.

وفي مارس، حث الصحفي في The Atlantic توم نيكولز، بايدن على مراقبة تصريحاته العامة عن كثب، لا سيما في ضوء الأزمة الأوكرانية.

كما رأى الكاتب في "وول ستريت جورنال" جيمس فريمان، أنه في الأزمة الحالية في العلاقات بين الدول، سيكون من الآمن للجميع إذا توقف بايدن عن الإدلاء "بتصريحات غير معدة مسبقا" حول مواضيع حساسة.

المصدر: وكالات