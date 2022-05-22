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بايدن موجها كلمة لزعيم كوريا الشمالية: هذا كل شيء.. ونقطة في نهاية السطر

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بايدن موجها كلمة لزعيم كوريا الشمالية: هذا كل شيء.. ونقطة في نهاية السطر
Sputnik
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قالت صحيفة The Chosun Ilbo، نقلا عن صحفيين من البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه ما يقوله لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، باستثناء كلمة ترحيب واحدة.

صباح اليوم الأحد، التقى بايدن مع رئيس مجموعة هيونداي موتور جونغ إيوي سونغ. ووفقا للصحيفة، عند الخروج من الاجتماع، سأل الصحفيون بايدن عما إذا كان لديه أي شيء يبعث به إلى كيم جونغ أون، فرد الرئيس الأمريكي: "Hello(مرحبا)"، وبعد توقف لبضع ثوان أضاف بايدن: "هذا كل شيء ... ونقطة في نهاية السطر".

وسيزور الرئيس الأمريكي، مركز العمليات الجوية والفضائية الكوري في قاعدة أوسان الجوية في بيونغتايك مع الزعيم الكوري الجنوبي يون سيوك يول.

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وتنتهي زيارة بايدن التي تستغرق ثلاثة أيام إلى كوريا الجنوبية اليوم الأحد، وبعدها سيغادر الرئيس الأمريكي متوجها إلى اليابان.

المصدر: نوفوستي

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