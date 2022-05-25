مولدوفا.. النيابة العامة تطالب باعتقال دودون لمدة 30 يوما

أكدت الممثلة الرسمية لمكتب المدعي العام ماريانا كيربك، أن مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في مولدوفا طالب بتوقيف الرئيس السابق للبلاد إيغور دودون لمدة 30 يوما.

وقالت: "اليوم، أرسل مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد إلى المحكمة طلبا لتطبيق توقيف لمدة 30 يوما ضد الرئيس السابق إيغور دودون ومحتجز آخر، وستنظر محكمة مقاطعة كيشيناو في هذه الطلبات غدا".

وقام موظفو مكتب المدعي العام بتفتيش منزل دودون أمس الثلاثاء، وكذلك في عناوين أخرى، ورفعت دعوى جنائية ضده بموجب البند 324 بشأن (الفساد السلبي)، والمادة 1812 بشأن (الاعتراف بتمويل حزب سياسي كمنظمة إجرامية)، وكذلك المادة 337 (خيانة الوطن) والبند 330/2 (بشأن الإثراء غير المشروع) من القانون الجنائي للبلاد.

من جهته، ربط دودون تصرفات السلطات بمحاولة تحويل انتباه المواطنين عن إخفاقات الحكومة الحالية وإضعاف المعارضة، وأكد أن لديه أدلة على براءته، فيما نظم أنصاره احتجاجات في كيشيناو، للمطالبة بالإفراج عن الزعيم السابق للحزب الاشتراكي.

المصدر: "تاس"