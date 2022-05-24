باتروشيف: لا نسابق الزمن في عمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا

صرح أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن روسيا لا تسابق الزمن في عمليتها العسكرية الخاصة (SVO) لحماية دونباس، مشيرا إلى ضرورة القضاء على النازية بنسبة 100%.

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وردا على سؤال صحفي حول قلق عدد من الأشخاص من تأخير انتهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال باتروشيف في حديث لصحيفة "أرغومينتي أي فاكتي" الروسية، اليوم الثلاثاء: "لا نطارد الموعيد النهائية".

وأضاف: "يجب القضاء على النازية بنسبة 100%، وإلا فسترفع رأسها بعد سنوات قليلة، لا سيما في شكل أكثر قبحا".

المصدر: تاس