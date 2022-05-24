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باتروشيف: لا نسابق الزمن في عمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا

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باتروشيف: لا نسابق الزمن في عمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا
Sputnik
أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف
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صرح أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن روسيا لا تسابق الزمن في عمليتها العسكرية الخاصة (SVO) لحماية دونباس، مشيرا إلى ضرورة القضاء على النازية بنسبة 100%.

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وردا على سؤال صحفي حول قلق عدد من الأشخاص من تأخير انتهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال باتروشيف في حديث لصحيفة "أرغومينتي أي فاكتي" الروسية، اليوم الثلاثاء: "لا نطارد الموعيد النهائية".

وأضاف: "يجب القضاء على النازية بنسبة 100%، وإلا فسترفع رأسها بعد سنوات قليلة، لا سيما في شكل أكثر قبحا".

المصدر: تاس

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