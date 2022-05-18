باتروشيف: خطوات الغرب قوضت الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا والشرق الأوسط

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن أعمال الدول الغربية قوضت الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا والشرق الأوسط، وفي العالم عموما.

إقرأ المزيد

وقال المسؤول الروسي إن خطوات الغرب هددت أيضا البنية الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزعزعت الاستقرار في العالم بشكل عام.

وأشار باتروشيف في تحية وجهها لسفراء أجانب التقوا يوم الأربعاء بقيادة المجلس، إلى أن "عدم الاستقرار يستمر في الزيادة على خلفية ظهور مراكز قوة جديدة في العالم، وذلك بسبب تمسك بعض الدول بهيمنتها الجيوسياسية"، لافتا إلى أن هذه الدول، "غير عابئة بمصالح الآخرين، ومضت إلى التدمير المتعمد لمنظومة الاستقرار الدولي التي تكونت على مدار السنين، وتجاهلت المقترحات الروسية الخاصة بالضمانات الأمنية".

وتابع أمين مجلس الأمن الروسي في هذا السياق قائلا: "وبالمحصلة، تم تقويض الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا والشرق الأوسط، وتقويض البنية الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبنتيجة حرب العقوبات التي شنت ضد روسيا، فقد تزعزع بشكل حاد الوضع الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ودفعت العديد من الدول إلى حافة المجاعة".

المصدر: تاس