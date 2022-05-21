الولايات المتحدة.. اكتشاف فيروس جدري القردة لدى أحد سكان مدينة نيويورك

أعلن مسؤولو وزارة الصحة في ولاية نيويورك الأمريكية، مساء الجمعة، إصابة أحد سكان مدينة نيويورك بالفيروس المسبب لمرض جدري القردة.

ويخضع المريض الذي لم تكشف هويته، للعزل ويتلقى العلاج باعتباره حالة إيجابية في انتظار التأكيد النهائي من مراكز السيطرة على الأمراض.

إقرأ المزيد

وأعلن مسؤولو الصحة العامة في مدينة نيويورك الخميس أنهم يحققون في حالتين محتملتين من جدري القرود، وهو فيروس نادرا ما يوجد خارج إفريقيا ويمكن أن يسبب أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا.

وقالت وزارة الصحة بالولاية إن الاختبار استبعد حالة أخرى.

وتأتي حالة الإصابة في نيويورك في الوقت الذي رصدت فيه منظمة الصحة العالمية حوالي 80 حالة على مستوى العالم، وحوالي 50 حالة أخرى مشتبهة.

وأكد مسؤولو الصحة في ماساتشوستس الأمريكية أول حالة إصابة بجدرى القرود في 18 مايو.

وسيسعى مسؤولو الولاية والمدينة لتحديد كيفية إصابة مريض نيويورك.

وبدأ علماء الأوبئة في المدينة في الوصول إلى الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال بهذا الشخص.

ويسبب الفيروس حمى وآلاما بالجسم وقشعريرة وإرهاقا لدى معظم المرضى، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من الحالات الشديدة أن يصابوا بطفح جلدي وبثور في الوجه واليدين وأجزاء أخرى من الجسم.

المصدر: د ب أ