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الصحة العالمية تعلن عدد الإصابات بمرض جدري القردة في جميع أنحاء العالم

الصحة

الصحة العالمية تعلن عدد الإصابات بمرض جدري القردة في جميع أنحاء العالم
Sputnik
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قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق يازاريفيتش، إن المنظمة سجلت حتى الآن، وجود 37 حالة إصابة بفيروس جدري القرود، وهناك 71 حالة أخرى قيد التحقيق.

وأضاف المتحدث: "هناك حاليا 37 حالة مؤكدة، و 71 حالة قيد التحقيق. تحث منظمة الصحة العالمية، مختلف البلدان على اتباع التعميمات والتحديدات الخاصة بالحالات والبحث عن تحديدات جديدة. نتوقع أن تزداد مع توسع البحث".

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وتابع المتحدث، أنه كقاعدة عامة، تختفي أعراض جدري القرود في غضون أسابيع قليلة، لكنها في بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية وحتى الموت.

المصدر: نوفوستي

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