"جدري القردة" يتوسع في أوروبا

بعد المملكة المتحدة، أعلنت إسبانيا والبرتغال يوم الأربعاء أنهما سجلتا أكثر من 40 إصابة مؤكدة أو يشتبه في أنها بمرض "جدري القردة" وهو مرض نادر في أوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إنها تريد، بالتعاون مع بريطانيا، دراسة الإصابات بجدري القردة التي تكتشف في هذا البلد منذ بداية مايو.

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وأعلنت السلطات الصحية المحلية في منطقة مدريد مساء الأربعاء اكتشاف 23 إصابة يشتبه في أنها جدري القردة، وهو مرض متوطن في غرب إفريقيا.

وأوضح بيان السلطات على "تويتر" أن انتقال المرض "يحدث عن طريق الجهاز التنفسي لكن هذه الحالات الـ 23 المفترضة للعدوى تشير إلى أن الانتقال حدث عبر الأغشية المخاطية".

أما في البرتغال، فهناك "أكثر من 20 إصابة يشتبه في أنها جدري القردة في منطقة لشبونة (غرب) تم تأكيد خمس منها"، كما أعلنت السلطات الصحية في البرتغال في بيان.

وجدري القردة مرض نادر وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

المصدر: أ ف ب