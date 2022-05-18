تسجيل حالتي إصابة جديدة بمرض فيروسي نادر في بريطانيا

تم تسجيل حالتين أخريين من حالات العدوى البشرية بجدري القردة في المملكة المتحدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى تسع حالات.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وكالة الصحة البريطانية، تم تسجيل حالة واحدة جديدة في لندن، والثانية في جنوب شرق إنجلترا.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء المرضى لم يخالطوا الأشخاص المصابين بالمرض.

وفي وقت سابق، قالت هيئة حماية المستهلك الروسية إن خطر استيراد جدرى القردة إلى روسيا منخفض جدا، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع استيراد المرض.

وجدري القردة هو مرض نادر يحدث أساسا في المناطق النائية من وسط أفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الماطرة. وينتقل فيروس جدري القردة إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، ولكن انتشاره على المستوى الثانوي محدود من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر. ولا يوجد أي علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض.

المصدر: RT