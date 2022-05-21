كيربي في منصب منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي

أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عين المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، منسقا جديدا للاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي.

وجاء في بيان صدر عن الإدارة الأمريكية: "أعلن الرئيس بايدن اليوم، أنه تم تعيين جون كيربي الذي يشغل حاليا منصب مساعد وزير الدفاع للعلاقات العامة، في منصب منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. في هذا المنصب، سينسق كيربي الجهود المشتركة لمختلف المؤسسات لشرح سياسة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العمل كمتحدث كبير للإدارة في الأمور ذات الصلة، بما في ذلك من منصة البيت الأبيض عند الضرورة".

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ويشار إلى أن كيربي سيتبع وفقا لمنصبه الجديد، لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

ونقل البيت الأبيض عن الرئيس بايدن قوله: "جون كيربي مؤهل بشكل فريد لهذا المنصب، وأنا أنتظر بلهفة أن يقوم باستخدام معارفه وخبرته في البيت الأبيض".

وشدد بايدن على أن كيربي، "يدرك تعقيدات السياسة الخارجية والدفاعية للدولة"، ويستطيع "بمهارة" عرض سياسة الحكومة بشأن قضايا الأمن القومي.

المصدر: نوفوستي