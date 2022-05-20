CNN: السكرتير الصحفي للبنتاغون كيربي سينتقل إلى البيت الأبيض

قالت قناة CNN نقلا عن مصدر لم تحدده، إن السكرتير الصحفي للبنتاغون جون كيربي سينتقل إلى البيت الأبيض للعمل هناك.

وأشار المصدر إلى أن كيربي، سيتولى منصب كبير المختصين بالعلاقات العامة في مجال السياسة الخارجية وسيرتبط بمجلس الأمن القومي الأمريكي.

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ويتوقع أن يقوم كيربي في حال الضرورة، بتقديم إيجازات صحفية بدلا من السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، التي حلت بدورها مؤخرا محل جين بساكي.

المصدر: نوفوستي