 
مباشر

CNN: السكرتير الصحفي للبنتاغون كيربي سينتقل إلى البيت الأبيض

أخبار العالم

CNN: السكرتير الصحفي للبنتاغون كيربي سينتقل إلى البيت الأبيض
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t25s

قالت قناة CNN نقلا عن مصدر لم تحدده، إن السكرتير الصحفي للبنتاغون جون كيربي سينتقل إلى البيت الأبيض للعمل هناك.

وأشار المصدر إلى أن كيربي، سيتولى منصب كبير المختصين بالعلاقات العامة في مجال السياسة الخارجية وسيرتبط بمجلس الأمن القومي الأمريكي.

إقرأ المزيد
فضيحة في آخر أيام عمل بساكي في البيت الأبيض
فضيحة في آخر أيام عمل بساكي في البيت الأبيض

ويتوقع أن يقوم كيربي في حال الضرورة، بتقديم إيجازات صحفية بدلا من السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، التي حلت بدورها مؤخرا محل جين بساكي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا