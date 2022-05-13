فضيحة في آخر أيام عمل بساكي في البيت الأبيض

أثارت تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في آخر مؤتمر صحفي لها بهذا المنصب، انتقادات وردود فعل عارمة في المجتمع الأمريكي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرح أحد الصحفيين عليها سؤالا بشأن المشاكل التي تواجهها العائلات بسبب النقص الحاد في حليب الأطفال.

وردت عليه بساكي أن على المواطنين أن يتوجهوا إلى طبيب الأطفال في حال كانت هناك مخاوف بأن صحة الطفل قد تكون معرضة للخطر.

وأثار هذا الرد انتقادات كثيرة وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم الكثيرون المتحدثة "بالوقاحة" و"التهرب من الرد على السؤال" بدلا من تقديم تفسير واضح لخطوات الإدارة الأمريكية للتعامل مع القضية.

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وانتقد بساكي السيناتو تيد كروز على "تويتر"، كما نشر الحساب الرسمي للحزب الجمهوري تغريدة بانتقادات لتصريحها.

يذكر أن الولايات المتحدة تواجه نقصا في حليب الأطفال، يقدر بما بين 40 و50% بعد سحب كمية كبيرة من حليب الأطفال من الشبكات التجارية بعد شكوك الأجهزة المراقبة في منتجات شركة Abbott واحتمال إصابتها بالبكتيريا.

وتترك جين بساكي منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الجمعة 13 مايو. وقد تم تعيين نائبتها كارين جان بيير خلفا لها.

المصدر: نوفوستي