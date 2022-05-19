دبلوماسية أوروبية تشكك بقدرة الاتحاد الأوروبي على التحقيق بجرائم الحرب في أوكرانيا بحيادية "فيديو"

شككت العضوة في البرلمان الأوروبي، فرانشيسكا دوناتو، بقدرة الاتحاد الأوروبي على تقييم المسؤولية بشكل محايد عن جرائم الحرب في أوكرانيا.

وقالت في مقطع فيديو لخطابها في البرلمان الأوروبي: "نريد جميعا ألا تمر جرائم الحرب ضد المدنيين وأسرى الحرب في أوكرانيا دون عقاب، ولكن، لسوء الحظ، لن يحدث هذا كما حدث سابقا".

وأضافت: "على سبيل المثال، أولئك المسؤولين عن مذبحة أوديسا في عام 2014، عندما قتل وحرق العشرات من الرجال والنساء أحياء في مجلس النقابات العمالية، وقتل الآلاف من المدنيين في دونباس على يد الجيش الأوكراني، وهو ما أكدته تقارير البعثات الإنسانية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ 8 سنوات، كنا ننتظر، لكن يبدو أن العدالة لهؤلاء الضحايا لم تتحقق".

وتابعت: "الاتحاد الأوروبي فقد مصداقيته في قضية استعادة العدالة عندما توقف عن التحيز إلى جانب زعيم لا يعفى من المسؤولية عن تدهور العلاقات مع روسيا دون أي تفكير".

واختتمت قائلة: "فقط عندما يستعيد الاتحاد الأوروبي استقلاليته وموضوعيته سيصبح هدفنا مقنعا وقابلا للتحقيق".



ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى "دعم إنشاء محكمة دولية خاصة للتحقيق في جرائم الحرب في أوكرانيا ومعاقبة المسؤولين عنها".

من جهته، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الثلاثاء الماضي، إن "مكتب المدعي العام للمحكمة أرسل مجموعة من 42 شخصا إلى أوكرانيا لإجراء تحقيقات ومساعدة السلطات".

وبدأ مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم محتملة ارتكبت على أراضي أوكرانيا في أوائل مارس الماضي، بعد تلقي الطلبات ذات الصلة من حوالي 40 دولة.

بدوره نفى الكرملين بشكل قاطع مزاعم خان بوجود حجة قوية ضد روسيا فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"