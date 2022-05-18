رئيس وزراء باكستان الجديد عينه على موسكو

أعرب وزير الخارجية الباكستاني الجديد ،بيلاوال بوتو زرداري، عن أمله في زيارة العاصمة الروسية موسكو.

وقال بوتو زرداري للصحفيين: "لم تتح لي الفرصة بعد لزيارة موسكو وروسيا. لكنني أتطلع إلى الوقت الذي تسنح فيه مثل هذه الفرصة."

وأدى بيلاول بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير بوتو نهاية الشهر الماضي، اليمين الدستورية وزيرا للخارجية في حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف التي تشكلت بعد حجب الثقة عن حكومة عمران خان.

ويرأس بوتو زرداري (33 عاما) حزب الشعب الباكستاني، أحد مكونات التحالف الذي تمكن من الإطاحة بحكومة عمران خان في التاسع من أبريل الماضي.

المصدر: وكالات