وزيرة خارجية ألمانيا تتهم روسيا بشن "حرب حبوب"

ادعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، مرة أخرى، أن روسيا تستخدم الحصار المزعوم على صادرات الحبوب من أوكرانيا كسلاح.

وقالت بيربوك يوم الأربعاء في مؤتمر حول الأمن الغذائي في الأمم المتحدة، يقام في إطار رئاسة الولايات المتحدة للأمم المتحدة: "بدأت روسيا حرب حبوب تسببت في أزمة غذاء عالمية".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق إن أزمة الغذاء في العالم حدثت قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وكانت أسبابها، من بين أمور أخرى، جائحة فيروس كورونا وسوء تقدير الدول الغربية. وأضاف لافروف أن الوضع الحالي أدى إلى تفاقم المشكلة، وأصبحت العقوبات الغربية أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل الإمدادات الغذائية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

المصدر: تاس