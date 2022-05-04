RT العربية تحتفل بـ 15 عاما على إنشائها

تحتفل قناة RT Arabic اليوم بمرور 15 عاما على أول بث للقناة في عام 2007.

لقد قدم صحفيو RT Arabic، خلال هذه الفترة، مئات التقارير من المناطق الساخنة حول العالم، وأجروا مقابلات مع كثير من الشخصيات البارزة في المنطقة العربية وآسيا وإفريقيا، وأصبح موقع القناة على شبكة الإنترنت يحقق مشاهدات تتجاوز قنوات الجزيرة والعربية وغيرها من وسائل الإعلام الإخبارية الناطقة بالعربية في المنطقة من حيث الحضور.

"عندما تذهب إلى الشرق الأوسط، تدرك أنهم لا يشاهدون RT فحسب، وإنما لم يعد أحد يستطيع أن يتخيل الحياة بدون قناة RT". المتحدثة باسم الخارجية الروسي/ ماريا زاخاروفا

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لقد حققت قناة RT Arabic، وفقا لنتائج عام 2019، تقدما بارزا من حيث عدد الزوار الفريدين Unique visitors، بين القنوات الدولية الناطقة باللغة العربية. منذ ذلك الحين لم تفقد القناة ريادتها، حيث علقت رئيسة قناة RT Arabic، مايا مناع، على ذلك: "إن زيادة الاهتمام بالرأي الروسي في العالم العربي يرفع من زيادة فعالية ونجاح مواقفنا في المنطقة".

وفي فبراير 2022، جراء الأحداث الراهنة في أوكرانيا، قامت شبكات التواصل الاجتماعي الأمريكية بتقييد أو حظر حسابات RT. وكان لدى RT Arabic على موقع "يوتيوب" في وقت الحظر 7 ملايين مشترك، أكثر من الإصدارات العربية لكل من "سي إن إن" و" سكاي نيوز"، و"دويتشه فيلله"، و"فرانس 24" و"يورونيوز". على "تويتر"، حصدت صفحة RT Arabic أكثر من 5 ملايين متابع، متصدرة بذلك الإصدارات العربية لـ "دويتشه فيلله" و"سكاي نيوز".

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ينقل مراسلو RT Arabic تقارير يومية من مناطق الحرب هناك، وتعرضوا لإطلاق النار أكثر من مرة، حيث لا يتحدث الزملاء هناك فقط عن مسار العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ولكنهم يجمعون ويوزعون مساعدات إنسانية، ويساعدون السكان على الإخلاء والعثور على الأقارب وغيرها من المهام الإنسانية.

"لقد أصبحت قناة روسيا اليوم بالنسبة لنا صديقة يعتمد عليها. لدينا كثير من القنوات التلفزيونية في الوطن العربي، لكننا نشاهد قناة روسيا اليوم لأنها تتميز بمصداقية المعلومات. كما أن برامجها الثقافية والتاريخية والوثائقية تجعل المشاهد دائما في حالة ترقب". الرئيس الفلسطيني/ محمود عباس

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كما يغطي موقع RT Arabic كذلك نزاعات عسكرية أخرى حول العالم، بما في ذلك في سوريا وليبيا والعراق وأفغانستان وفلسطين وإسرائيل. وخلال أحداث الربيع العربي، كانت RT Arabic الوسيلة الإعلامية الدولية الرئيسية الوحيدة التي حذرت من المخاطر المحتملة التي تشكلها الانقلابات في منطقة الشرق الأوسط.

وغطى صحفيو RT Arabic بالتفصيل عمليات القوات الفضائية الجوية الروسية جوانب أخرى من الصراع العسكري في البلاد، بينما تعرض موظفو القناة، أثناء عملهم في الخطوط الأمامية لكثير من المخاطر، حيث أصيب مراسل القناة، سرغون هداية، بقذيفة أطلقها مسلحون في سوريا، نوفمبر 2015، وتعرض صحفيو القناة لإطلاق نار في دمشق وحلب ودرعا.

"لقد بذلت RT جهودا جادة للوصول إلى جمهور الشباب من خلال تطوير وجودها بنشاط على شبكات التواصل الاجتماعي. ونتيجة لذلك، تفوقت RT Arabicعلى قنوات الجزيرة والعربية في مصر والجزائر وليبيا وتونس والسودان". المعهد الأمريكي لدراسات السياسة الخارجية FPRI

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في 30 يوليو من عام 2017 توفي الصحفي، خالد الخطيب (25 عاما)، الذي تعاون مع RT Arabic، أثناء قيامه بمهمة تحريرية في حمص، سوريا. وتخليدا لذكراه، أنشأت RT جائزة دولية باسمه، لمراسلي الحروب، تمنح سنويا تقديرا لأفضل عمل من مناطق النزاع في عدة فئات، وقد حصل على الجائزة صحفيون بارزون من روسيا وسوريا والعراق واليمن والهند والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وأيرلندا وغيرها.

وفي عام 2020، أصيبت مراسلة RT Arabic، وفاء شبروني، بجروح خطيرة في سوريا، حيث كانت المجموعة التي تضم شبروني مخابئ الأسلحة التي تركها المسلحون.

أجرى موقع Rt Arabic عبر تاريخه مقابلات مع عدد من الشخصيات البارزة من المنطقة العربية والآسيوية، حيث أجرت القناة مقابلة مع الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي (آخر مقابلة قبل وفاته عام 2011)، ومع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس السوري، بشار الأسد، والرئيس السوداني السابق، عمر البشير، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وكذلك مع عدد من رؤساء الوزراء في ليبيا وباكستان والمغرب ودول أخرى. كما أجرى صحفيو RT Arabic مقابلات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

"إن قناة RT Arabic تلعب دورا فاعلا وتعمل مهنية وموضوعية وبكفاءة عالية". وزير الخارجية المصري/ نبيل فهمي

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لقد حصلت قناة Rt Arabic على عدد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جوائز "إيه آي بي" AIB Awards، ومهرجانات نيويورك New York Festivals، و"بروماكس بي دي إيه" Promax BDA، بالإضافة إلى مهرجان الغدير المقام في العراق. كذلك تم تكريم صحفيي RT Arabic من قبل الاتحاد الوطني للصحفيين في العراق، واتحاد الصحفيين السوريين.

في عام 2021، حصل برنامجان في RT Arabic على ميداليات برونزية في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي من جوائز "تيلي أووردز" Telly Awards الدولية، كما فاز برنامج آخر بالميدالية الفضية عام 2020. وفي عام 2022، وصل تقرير حصري لقناة RT Arabic من مشفى فلسطيني، يتم نقل ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية إليه إلى نهائي مسابقة مهرجانات نيويورك New York Festivals الدولية التلفزيونية.

" يستخدم الجمهور العربي بشكل متزايد وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات، وبخاصة الفيسبوك، حيث أن RT Arabic فعالة للغاية في نشر وجهة نظرها من خلال قنوات التواصل الجديدة". معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

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كذلك منح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ميدالية لمراسلة قناة RT Arabic، آنا كنيشنكو، لتغطيتها الصراع السوري عام 2016، كما حصلت كنيشنكو كذلك على جائزة مهرجان الصحافة لعموم روسيا "ميديا- آه إس – 2019" MEDIA-AS-2019.

قناة RT Arabic هي قناة إخبارية روسية باللغة العربية، أطلقت بثها الأول في مايو من عام 2007، ووفقا لإحصائيات شركة الأبحاث الدولية Ipsos، يشاهد حوالي 11 مليون شخص قناة RT Arabic في 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكبر جمهور للقناة في العراق، حيث يبلغ عدد المشاهدين 2.2 مليون مشاهد أسبوعيا، كما أن RT Arabic هي إحدى قنوات البث الرسمية في مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.

" إن RT Arabicاليوم هي واحدة من القنوات التلفزيونية الأكثر مشاهدة بين سكان شمال إفريقيا، وعلى الرغم من سحب البث باللغتين الإنجليزية والفرنسية من الشبكات الأوروبية والأمريكية، إلا أن إحدى القنوات الفضائية العربية الأكثر شعبية لا تزال تبث بحرية عبر القمر الصناعي نايل سات ومقره القاهرة". الموقع الإسباني بوليتيكا إكستريور

ويبلغ عدد المشتركين في صفحة قناة Rt Arabic على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 18 مليون مشترك، متفوقة على النسخ العربية من "سي إن إن" و"بي بي سي" و"فرانس 24" و"يورونيوز" وغيرها من القنوات الإخبارية الأجنبية في المنطقة العربية.

المصدر: RT