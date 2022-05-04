وصول أكثر من 1.1 مليون شخص من دونباس وأوكرانيا إلى روسيا

وصل أكثر من 1.1 مليون شخص إلى روسيا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومن أوكرانيا، بحسب ما ذكره مصدر رسمي روسي.

وقال المصدر: "في المجموع، وصل أكثر من 1.1 مليون شخص، من بينهم ما يقرب من 200.000 طفل، إلى روسيا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأوكرانيا، عبر نقاط التفتيش في مناطق روستوف وبريانسك وبيلغورود وجمهورية القرم".

ولفت المصدر إلى أنه عبر الحدود الروسية من تلك المناطق أكثر من 12000 شخص في يوم واحد.

المصدر: تاس