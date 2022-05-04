الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق قناة RT التلفزيونية الناطقة بالعربية

تحتفل قناة RT الناطقة بالعربية بذكراها الخامسة عشرة.. انطلقت القناة على الهواء سنة 2007.

وخلال سنوات البث أعد صحفيو RT مئات التقارير من النقاط الساخنة في كل أرجاء العالم وأجروا مقابلات مع عدد من كبريات الشخصيات في المنطقتين العربية والآسيوية. ويسبق موقع القناة من حيث عدد الزيارات مواقع الجزيرة والعربية وغيرهما من وسائل الإعلام الإخبارية.

وقالت مديرة RT Arabic مايا مناع: "سبقنا من حيث عدد الزائرين الفريدين السنوي جميع القنوات الدولية الناطقة بالعربية منذ سنة 2019. ومنذ ذلك الحين تمسكنا بموقع الريادة. ويتزايد الاهتمام بالرأي الروسي في الوطن العربي كلما كان نشاط بلدنا أكثر نجاحاً وفعالية في تلك المنطقة".

يحتل موقع RT Arabic المرتبة الأولى من حيث عدد الزيارات والمستخدمين الفريدين بين مواقع القنوات التلفزيونية الإخبارية الناطقة بالعربية سابقاً، الجزيرة والعربية وCNN Arabic وSky News Arabia (وفق بيانات Similar Web عن فبراير 2022).

وفي فبراير 2022، وعلى خلفية الأحداث في أوكرانيا، بدأت شبكات التواصل الاجتماعي الأمريكية تقييد أو منع حسابات RT. وعند منع حساب RT Arabic على اليوتيوب كان لدى القناة 7 ملايين مشترك و4 مليارات مشاهدة، وهذا أكثر من النسخ العربية من CNN وSky News وDW وFrance 24 وEuronews. وعلى التويتر جمعت صفحة RT Arabic أكثر من 5 ملايين مشترك، متفوقة بذلك على نسخ DW وSky News.

يقدم مراسلو RT Arabic يومياً تقارير من مناطق القتال في أوكرانيا، وتعرضوا للقصف أكثر من مرة. ولا يكتفي الصحفيون بالإبلاغ عن سير العملية الخاصة بل يجمعون ويوصلون المساعدات الإنسانية ويساعدون الناس على الإجلاء والبحث عن أقربائهم.

كما تغطي RT Arabic النزاعات في كل أنحاء العالم بما في ذلك في سوريا وليبيا والعراق وأفغانستان وفلسطين وإسرائيل. وخلال ما سمي بأحداث الربيع العربي كانت RT هي الوحيدة بين القنوات الدولية الكبرى التي أشارت إلى المخاطر المحتملة للانقلابات في دول الشرق الأوسط.

حصلت قناة RT التلفزيونية الناطقة بالعربية مراراً على جوائز دولية مختلفة، بما في ذلك AIB Awards وNew York Festivals وPromax BDA، وكذلك في مهرجان الغدير الذي يجرى في العراق. وتم تكريم صحفيي RT Arabic بجائزة نقابة الصحفيين العراقيين وكذلك اتحاد الصحفيين السوريين.

وفي سنة 2021 حصل برنامجان من برامج RT Arabic على الميداليات البرونزية لجائزة Telly Awards الدولية في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وبرنامج آخر حصل على الميدالية الفضية في سنة 2020.

وفي سنة 2022 وصل تقرير خاص من RT Arabic من المستشفى الفلسطيني الذي استقبل الجرحى نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية إلى نهائيات المسابقة التلفزيونية الدولية New York Festivals.

المصدر: سبوتنيك