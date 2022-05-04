مصر تطلق ثلاث رحلات مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ

أطلقت شركة طيران مصرية ثلاث رحلات مباشرة بين تل أبيب ومدينة شرم الشيخ المصرية السياحية على البحر الأحمر.

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وأطلقت شركة "إير كايرو" المصرية، هذه الرحلات، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للرحلات بين البلدين إلى 12 رحلة أسبوعيا، وأكثر خلال فترة الصيف حيث سمحت مصر لشركات الطيران الإسرائيلية بتشغيل خمس رحلات أسبوعيا.

وأكد وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازفوزوف، في تصريح من مطار بن غوريون للاحتفال بإطلاق المسار الجديد، أن "السياحة تمثل جسرا لإقامة علاقات دبلوماسية بين الدول".

وأضاف: "إن اتفاقية السلام التاريخية مع مصر وبعدها الاتفاقية مع الأردن واتفاقيات إبراهيم مع دول الخليج، أدت إلى تعاون سياحي يربط الجسور بين هذه البلدان".

المصدر: i24 news