روسيا توفي بالتزاماتها المالية رغم القيود الغربية

أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن روسيا أوفت بالتزاماتها المالية بموجب السندات الدولية "يوروبوند" وبذلك تجنبت التخلف عن السداد، وجاء ذلك بالرغم من العقوبات الغربية المفروضة عليها.

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وقالت "بلومبرغ" في تقرير لها، إن مدفوعات روسيا بالدولار بموجب السندات الدولية وصلت إلى المستفدين والمستثمرين الأسبوع الماضي.

ووفقا للوكالة فإن موسكو حولت ما قيمته 650 مليون دولار، وتأخرت الحوالة قليلا بسبب القيود الغربية المفروضة عليها، ولكن الأموال وصلت إلى المستفدين قبل 11 ساعة من تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أن روسيا قد تواجه صعوبات في الأسابيع المقبلة، حيث تنتهي صلاحية الترخيص العام الأمريكي الصادر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 25 مايو الجاري، والذي يسمح باستلام حوالات مالية من البنك المركزي وصندوق الرفاه الوطني ووزارة المالية في روسيا.

بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات "شديدة" على موسكو، طالت قطاعات اقتصادية وشركات وأفراد وجزءا من احتياطياتها الأجنبية.

ورغم تجميد الغرب احتياطيات دولية لروسيا بقيمة 300 مليار دولار، تواصل موسكو الوفاء بالتزاماتها المالية في إطار السندات الدولية.

المصدر: RT + بلومبرغ