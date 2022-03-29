جمهورية دونيتسك: عملية التحرير في ماريوبول لا تزال مستمرة

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن عملية التحرير في المناطق المركزية لمدينة ماريوبول الأوكرانية لا تزال مستمرة.

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وقال لقناة "روسيا-24"، اليوم الثلاثاء: "مع ذلك، لا تزال وحداتنا تتحرك إلى الأمام، وتستمر المعارك من أجل السيطرة على ماريينكا ونوفوميخايلوفكا ونوفوباخموتوفكا. وفي ماريوبول تستمر عملية تحرير المناطق المركزية للمدينة ويشارك عدد كبير من العسكريين في إجلاء السكان المدنيين الذين استخدمهم النازيون كدروع بشرية".

وأضاف أن "الوضع يتطور وفق الخطط الموجودة ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إنقاذ أكبر عدد ممكن من السكان المدنيين".

المصدر: نوفوستي