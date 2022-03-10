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نائب جمهوري يغرد خارج سربه ويصف الرئيس الأوكراني بالسفاح (فيديو)

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نائب جمهوري يغرد خارج سربه ويصف الرئيس الأوكراني بالسفاح (فيديو)
AP
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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وصف النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية ماديسون كاوثورن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالسفاح، وذلك في تعليق يتعارض مع أغلبية الجمهوريين.

وفي فيديو نشره موقع "WRAL" الأمريكي قال: "تذكر أن زيلينسكي سفاح.. تذكر أن الحكومة الأوكرانية فاسدة بشكل لا يصدق وهي شريرة بشكل لا يصدق وكانت تدفع بالإيديولوجيات المستيقظة".

وجاءت تصريحات كاوثورن قبل وقت قصير من تمرير المشرعين في الكونغرس بالإجماع قرارا يدعم أوكرانيا بأغلبية 112 مقابل صفر ضد القرار.

المصدر: موقع "WRAL" الأمريكي

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