إسرائيل: لن نلتزم بالاتفاق النووي المزمع توقيعه مع إيران وسنحتفظ بحرية التصرف

أعلنت إسرائيل أنها لن تلتزم بالاتفاق النووي مع إيران المزمع التوصل إليه في مفاوضات فيينا، مشيرة إلى أنها "تحتفظ بحرية التصرف" تجاه برنامج طهران النووي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إن "إسرائيل تواصل جهودها لمنع إيران من أن تصبح على عتبة دولة نووية".

وأضاف أن "الاتفاق النووي الذي سيتم توقيعه في فيينا هو اتفاق سيء وغير فعال، وإسرائيل لا تلتزم به وتحتفظ بحرية التصرف بأي شكل من الأشكال ضد البرنامج النووي الإيراني".

واعتبر أن التصعيد العسكري في أوكرانيا "تذكير لإسرائيل بأنه لديها أصدقاء ولديها حلفاء، لكن أمنها يجب أن يكون في أيديها فقط".

وحول الوضع الأوكراني، أشار إلى أن "إسرائيل تجري اتصالات مستمرة مع روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك مع أوكرانيا ورئيسها فلاديمير زيلينسكي، تحت قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت".

وتابع: "هدفنا واحد، هو وقف الحرب والحد من المعاناة والخسائر".

وأشار إلى أن "إسرائيل تدين" العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، وتساعد في نفس الوقت في جهود الوساطة مع ألمانيا وفرنسا لحل النزاع.

בהנהגתו של ראש הממשלה @naftalibennett ישראל מקיימת קשר רציף עם רוסיה והנשיא פוטין וגם עם אוקראינה והנשיא זלנסקי. מטרתנו אחת: לעצור את המלחמה ולמנוע עוד סבל וקורבנות. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) March 7, 2022

المصدر: RT