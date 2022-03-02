وزير الخارجية الكوري الجنوبي يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني

أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ وي-يونغ مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، بحثا فيها المساعدات الإنسانية والعقوبات ضد موسكو.

وقال جونغ إن "الحكومة الكورية وافقت على تقديم ما مجموعه 10 ملايين دولار كمساعدات إنسانية إلى حكومة أوكرانيا وشعبها"، مشيرا إلى أنه "بناء على طلب أوكرانيا، سوف تسلم كوريا الجنوبية الملابس الواقية وأدوات الإسعافات الأولية والقفازات الطبية والأقنعة الطبية والبطانيات وما إلى ذلك إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

وأوضح جونغ قرار حكومة كوريا الجنوبية بفرض عقوبات على روسيا في مجالات قيود الصادرات والعقوبات المالية، وطلب من الجانب الأوكراني التعاون من أجل سلامة ومغادرة المواطنين الكوريين المقيمين في أوكرانيا.

وذكر أن كوريا الجنوبية منحت إقامة خاصة للمواطنين الأوكرانيين المقيمين في كوريا الجنوبية من أجل إقامتهم في البلاد حتى يستقر الوضع في أوكرانيا.

وبدوره، أعرب كوليبا عن امتنانه لدعم الحكومة الكورية الجنوبية وشعبها، قائلا إنه لن ينسى التضامن والدعم الذي أبدتهما الحكومة الكورية وشعبها خلال هذا الوقت العصيب.

واتفق الوزيران على التعاون الوثيق من أجل ضمان سلامة مواطني البلدين المقيمين في الدولة الأخرى، وعلى مواصلة التواصل عن كثب من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية وزيادة تعزيز التبادلات والتعاون بمجرد استقرار الوضع في أوكرانيا.

المصدر: "يونهاب"