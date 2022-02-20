لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأوضاع في لوغانسك ودونيتسك

تشهد جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان ذاتيا بجنوب شرق أوكرانيا استهدافات وقصفا متواصلا للمناطق السكنية والمرافق العامة من قبل الجيش الأوكراني بأسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

- وسائل الإعلام الروسية تفيد بوصول أول قطار يحمل اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا بجنوب شرق أوكرانيا، إلى مقاطعة فورونيج الروسية.

- وزيرة خارجية بريطانيا تحدد موعدا جديدا لمزاعم "الغزو الروسي لأوكرانيا" وتقول إن روسيا قد تهاجم أوكرانيا الأسبوع المقبل.

- خبير أمريكي: لن يؤيد أحد من أعضاء الناتو فكرة استعادة أوكرانيا لترسانتها النووية السابقة.

- وزارة الدفاع في جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة ذاتيا تعلن تصديها لمحاولة هجوم للقوات الأوكرانية على المواقع في منطقة بيونيرسكي.

- السلطات في جمهورية لوغانسك تحذر من احتمالية فقدان وانقطاع خدمة الاتصالات الخلوية والانترنيت.

- الجيش الأوكراني دمر خمس مبان سكنية وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين المدنيين بمناطق سكنية بلوغانسك.

- سلطات لوغانسك تسجل ما مجموعه 49 انتهاكا لوقف إطلاق النار من جانب قوات كييف يوم السبت، بما في ذلك بالمدفعية الثقيلة.

- سلطات دونيتسك: الجيش الأوكراني يستهدف نقاطا سكنية في دونيتسك يخلف إصابات بين المدنيين وأضرارا مادية كبيرة.

- بيان لسلطات جمهورية دونيتسك يؤكد قصف القوات الأوكرانية أراضي الجمهورية 20 مرة، بما في ذلك ضواحي دونيتسك منذ منتصف ليل 20 فبراير.

- القوات المسلحة الأوكرانية تقصفت منطقتين سكنيتين ومصنع دونيتسك الحكومي للمنتجات الكيمياوية، بقذائف من عيار 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.