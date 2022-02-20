أول قطار يحمل اللاجئين من دونباس يصل إلى مقاطعة فورونيج الروسية

أفادت وكالة "تاس" الروسية بوصول أول قطار يحمل اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا بجنوب شرق أوكرانيا، إلى مقاطعة فورونيج الروسية.

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وأضافت الوكالة أن القطار توجه أمس السبت إلى فورونيج قادما من مدينة تاغانروغ الروسية.

ومن المخطط أن يتجه هؤلاء اللاجئين إلى نقاط الإقامة المؤقتة، ومن بينها مخيمات "الشاشة الزرقاء" و"كيروفيتس" للأطفال بالمقاطعة.

وكانت السلطات المحلية أعلنت، سابقا، أن أول قطار من اللاجئين سينقل 500 شخص إلى المقاطعة.

المصدر: تاس