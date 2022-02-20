وزير الدفاع التركي يدعو لـ "حذر كبير" في التعامل مع تقارير إعلامية عن أنشطة عسكرية في أوكرانيا

دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأحد، إلى التعامل بحذر كبير مع التقارير الإعلامية بشأن الأنشطة العسكرية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا.

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ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكار تصريحاته التي قال فيها: "هناك أنشطة عسكرية لها تبعات معينة. وهناك تقارير في وسائل إعلام حول هذه الأنشطة يجب تقييمها بحذر كبير، لأن الحديث يدور عن أخبار مضللة وكاذبة".

ودعا أكار في هذا السياق إلى ضرورة "منع ظهور بعض الأوضاع غير المرغوب فيها".

كما ذكر الوزير أن تركيا علقت خلال مؤتمر ميونيخ للأمن على المناقشات حول اتفاقية مونترو لعام 1936، التي تحدد نظام مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل. وقال أكار بهذا الصدد: "لقد أعلنا أن بنود اتفاقية مونترو تعود بالنفع على جميع الأطراف. ونحن مخلصون في تمنينا أن تعيش الدول المطلة على البحر الأسود في سلام وأمان".

المصدر: "تاس"