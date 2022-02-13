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أوكرانيا تناقش مع تركيا تطوير التعاون العسكري التقني

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أوكرانيا تناقش مع تركيا تطوير التعاون العسكري التقني
AP
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قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إنه ناقش بالهاتف مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، التهديدات في البحر الأسود وبحر آزوف، وتطوير التعاون العسكري التقني الثنائي.

وأضاف كوليبا، في تغريدة في تويتر: "أجريت محادثة مفيدة مع الزميل والصديق التركي مولود تشاووش أوغلو حول الأزمة الأمنية والتهديدات التي أحدثتها روسيا الاتحادية في بحر آزوف والبحر الأسود، والسبل الدبلوماسية للحد من التوتر".

وتابع كوليبا القول: "أرحب بالجهود النشيطة من جانب أنقرة".

وأشار كوليبا، إلى أنه ناقش مع نظيره التركي، تطوير التعاون العسكري- التقني بين أوكرانيا وتركيا".

المصدر: نوفوستي

 

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