أوكرانيا تناقش مع تركيا تطوير التعاون العسكري التقني

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إنه ناقش بالهاتف مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، التهديدات في البحر الأسود وبحر آزوف، وتطوير التعاون العسكري التقني الثنائي.

وأضاف كوليبا، في تغريدة في تويتر: "أجريت محادثة مفيدة مع الزميل والصديق التركي مولود تشاووش أوغلو حول الأزمة الأمنية والتهديدات التي أحدثتها روسيا الاتحادية في بحر آزوف والبحر الأسود، والسبل الدبلوماسية للحد من التوتر".

Focused call with my Turkish colleague and friend @MevlutCavusoglu on the security crisis created by Russia, threats in Black and Azov seas, diplomatic ways to reduce tensions. I welcome Ankara’s efforts. Discussed development of Ukrainian-Turkish military-technical cooperation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 12, 2022

وتابع كوليبا القول: "أرحب بالجهود النشيطة من جانب أنقرة".

وأشار كوليبا، إلى أنه ناقش مع نظيره التركي، تطوير التعاون العسكري- التقني بين أوكرانيا وتركيا".

المصدر: نوفوستي