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الكرملين يؤكد أنه لم يدخل تعديلات على عمله ليلة "الغزو" المزعوم

أخبار روسيا

الكرملين يؤكد أنه لم يدخل تعديلات على عمله ليلة
Sputnik
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أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين بأن العاملين في الكرملين ناموا الليلة الماضية بسلام وفي الصباح بالمثل شرعوا في ممارسة أعمالهم بهدوء.

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وأكد بيسكوف أن الإدارة الرئاسية الروسية لم تقم بتعديل عملها بسبب التقارير التي تحدثت عن خطط روسيا لـ "غزو" أوكرانيا يوم 16 فبراير.

وقال المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال بهذا الشأن: "على أساس تقارير من الصحافة الغربية، خاصة في الآونة الأخيرة وحول موضوع معروف، تحن لا نجري تعديلات على عملنا".

وأوضح بيسكون أن البارحة  "مرت بشكل طبيعي كما المعتاد"، مضيفا قوله: "لقد نمنا بسلام. وفي الصباح، بدأنا بهدوء يوم العمل، وهو كما ترون، مكثف للغاية".

ورد المتحدث باسم الرئاسة الروسية سلبا على  سؤال عما إذا كانت هناك أي اتصالات دولية في تلك الليلة، مشددا بقوله: "في الليل، لسنا معتادين على الدخول في اتصالات مع دول أجنبية".

المصدر: تاس

 

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