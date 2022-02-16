 
مباشر
عاجل
لافروف: الغرب صور المبادرات التي سبق أن طرحتها روسيا في مجال الأمن على أنها مبادرات خاصة به

ضحكتان روسيتان واسعتان بعد فوات "ساعة الصفر"

أخبار روسيا

ضحكتان روسيتان واسعتان بعد فوات
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/seky

عكست ملامح صورة لوزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية سيرغي لافروف، التقطت صبيحة يوم 16 فبراير، مزاج القوتين الروسيتين الرئيستين، الدفاع والخارجية بعد فوات "ساعة الصفر". 

إقرأ المزيد
زاخاروفا لوسائل الإعلام الغربية: أبلغونا بموعد
زاخاروفا لوسائل الإعلام الغربية: أبلغونا بموعد "الغزو" للعام المقبل كي ننظم إجازاتنا

وفي التفاصيل، نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورة التقطت يوم الأربعاء 16 فبراير، ظهر فيها شويغو ولافروف وهما مستغرقان في ضحكتين واسعتين، وذلك بعد أن مرت بسلام "ساعة الصفر" التي روج لها الغرب وضرب لها موعدا، بل ونسج لها تفاصيل متكاملة، بعد أن دق طبول الحرب معلنا عن "غزو روسي وشيك لأوكرانيا".

ضحكتان روسيتان واسعتان بعد فوات

وكانت وسائل الإعلام الغربية تحدثت بلهجة يقينة، وحاولت إقناع العالم بأن هذه الحرب المتخيلة قائمة لا محالة، فأرعبت الأوكرانيين ودفعت حلفاءها إلى تزويد كييف بالأسلحة، حتى أن الكثيرين بما في ذلك ساسة دوليون، صدقوا "الكذبة" وترقبوا حربا مزيفة معلنة بشكل مسبق.

المصدر: RT 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا