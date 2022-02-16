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زاخاروفا لوسائل الإعلام الغربية: أبلغونا بموعد "الغزو" للعام المقبل كي ننظم إجازاتنا

أخبار روسيا

زاخاروفا لوسائل الإعلام الغربية: أبلغونا بموعد
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في نبرة ساخرة، طلبت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من "وسائل التضليل الإعلامي الغربية" أن تحدد موعدا "للغزو الروسي" بالنسبة للعام المقبل.

 

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وكتبت زاخاروفا على قناتها في موقع "تيليغرام" قائلة: "طلب موجه إلى وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية، بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها، أعلنوا الجدول الزمني لـ"غزونا" للعام المقبل. نود أن نخطط لإجازاتنا!".

وكانت عدة وسائل إعلام غربية  قد روجت لكذبة "الغزو الروسي الوشيك" لأوكرانيا، وحدد بعضها ساعة الصفر يوم 15 فبراير وبعضها الآخر يوم 16 فبراير.

 المصدر:RT

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