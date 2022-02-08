نائب الرئيس البرازيلي: علاقتنا مع واشنطن عقبة أمام شراء الأسلحة الروسية

أعلن نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو أن علاقات البرازيل مع الولايات المتحدة تشكل عقبة أمام شرائها الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.

وقال نائب الرئيس في حديث لصحيفة "فالور إكونوميكو": "نحن لا نشتري الأسلحة الروسية... والسبب الرئيسي هو أن البرازيل تتمتع بصفة الحليف الأساسي من خارج الناتو" للولايات المتحدة.

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وأضاف أنه يرى صعوبة في إمكانية عقد أي صفقات حول الأسلحة مع روسيا.

وأعاد إلى الأذهان أن البرازيل اشترت من روسيا مروحيات "مي 35 إم" في عام 2008، حيث تم توقيع اتفاقية مع الرئيس الروسي آنذاك دميتري مدفيديف خلال زيارته لريو دي جانيرو.

وأشار موراو إلى أن البرازيل واجهت مشاكل مع صيانة المروحيات في وقت لاحق.

يذكر أن البرازيل حصلت على صفة "الحليف الأساسي من خارج الناتو" لدى الولايات المتحدة في عام 2019 أثناء رئاسة دونالد ترامب.

المصدر: "تاس"