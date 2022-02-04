بولسونارو يزور موسكو منتصف شهر فبراير الجاري

أكدت وزارة الخارجية البرازيلية أن رئيس البلاد جايير بولسونارو سيقوم بزيارة لموسكو في 14-17 فبراير الجاري.

وجاء هذا التأكيد بعد نشر صحيفة "فوليا دي ساو باولو" البرازيلية تقريرا حول ممارسة الولايات المتحدة الضغط على البرازيل من أجل إلغاء زيارة بولسونارو لروسيا على خلفية التوترات حول أوكرانيا.

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وكان بولسونارو قد أعلن في أواخر يناير الماضي عن عزمه زيارة روسيا في فبراير دون ذكر الموعد الدقيق.

وصرح الرئيس البرازيلي بأنه لا ينوي التطرق إلى الوضع حول أوكرانيا خلال مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعتزم بحث جدول الأعمال الثنائي معه.

المصدر: "نوفوستي"