صحيفة: واشنطن تضغط على البرازيل لإلغاء زيارة بولسونارو لموسكو

أفادت صحفية "فوليا دي ساو باولو" البرازيلية بأن السلطات الأمريكية تمارس الضغط على البرازيل لإلغاء زيارة الرئيس جاير بولسونارو لروسيا المقررة في فبراير.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر في الخارجية البرازيلية، إن واشنطن تسعى إلى "فرض العزلة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل التوترات الحالية في العلاقات بين موسكو والناتو حول أوكرانيا".

وحسب الصحيفة، فإن الدبلوماسيين الأمريكيين أبدوا قلقهم إزاء توقيت زيارة بولسونارو لروسيا، لأنها قد تمثل إشارة على "دعم البرازيل لأعمال الكرملين في أوروبا الشرقية، وتضفي الشرعية على ما تعتبره الولايات المتحدة انتهاكا للقانون الدولي".

إقرأ المزيد

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن هذا الموقف عبر عنه الجانب الأمريكي خلال الاتصال الأخير بين وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبرازيلي كارلوس فرانسا في 30 يناير.

وحسب الصحيفة، فإن إدارة بايدن تعتقد أن إلغاء الزيارة "سيشير لبوتين إلى أنه سيواجه عزلة دبلوماسية إن لم يقلص القوات الروسية على حدود أوكرانيا".

ولفتت المصادر إلى أن الإشارة ذاتها تم إرسالها من واشنطن إلى الأرجنتين التي من المقرر أن يقوم رئيسها ألبرتو فرنانديز بزيارة روسيا هذا الأسبوع.

من جهتها، تسعى وزارة الخارجية البرازيلية لإقناع واشنطن بأنه يجب النظر إلى هذه الزيارة خارج السياق الجيوسياسي، وأن جدول أعمال الزيارة مبني على طيف واسع من القضايا الثنائية بين البرازيل وروسيا.

وأكد بولسونارو يوم الاثنين أنه لا يعتزم تناول قضية العلاقات بين روسيا والناتو خلال زيارته لموسكو.

المصدر: تاس