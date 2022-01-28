بولسونارو يعتزم زيارة روسيا أواخر فبراير

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أنه سيزور روسيا في نهاية فبراير المقبل لـ"تعزيز الروابط وتحسين العلاقات التجارية".

وقالت الرئاسة البرازيلية ردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، إنه "ليس لديها تفاصيل في الوقت الحالي" عن هذه الزيارة التي ستكون جزءا من جولة ستقود بولسونارو إلى هنغاريا أيضا وفقا للصحافة البرازيلية.

وكان نائب الرئيس هاملتون موراو قد أقر الاثنين الماضي بإمكان إلغاء هذه الرحلة، مشيرا إلى أن "النزاع بشأن أوكرانيا جزء من النقاش بين الأوروبيين، والبرازيل تنتمي إلى قارة أخرى، وهنا نحن قارة السلام".

وكان بولسونارو أوضح في 19 يناير أن زيارته لروسيا "لا تهدف إلى إثارة مشاكل عداء"، مضيفا: "نحن ندرك المشاكل التي تواجهها بعض الدول مع روسيا. لكن روسيا شريكتنا. هذه الزيارة تهمنا وتهمهم أيضا. الدعوة تأتي من جانبهم".

المصدر: "أ ف ب"