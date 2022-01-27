فشل المحادثات القرغيزية الطاجيكية بعد تجدد إطلاق النار على الحدود

أعلنت إدارة الحدود القرغيزية أن المحادثات المزمعة بين ممثلين عن قرغيزستان وطاجيكستان لوقف الاشتباكات على حدود البلدين لن تعقد نظرا لتجدد إطلاق النار.

وجاء في بيان عن الدائرة: "توقف إطلاق النار لمدة 10 دقائق يوم الخميس، وكان من المقرر عقد اجتماع للممثل المفوض لرئيس جمهورية قيرغيزستان في منطقة باتكين عبد الكريم أليمباييف، مع محافظ منطقة صغد في طاجيكستان وممثلين عن أجهزة الحدود من الجانبين تزامنا مع وقف إطلاق النار".

وأضاف البيان: "الجانب الطاجيكي انتهك مرة أخرى اتفاقات وقف إطلاق النار الثنائية واستمر في قصف مواقع العسكريين القرغيز".

وذكر التقرير أن "المناوشات الرئيسية وقعت في منطقتي تورت كوتشو وشير دوبو، وأن الجانب الطاجيكي استخدم قذائف الهاون والقنابل اليدوية".

المصدر: "تاس"