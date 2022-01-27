إصابة 3 جنود طاجيكستانيين في مناوشات على الحدود مع قرغيزستان - فيديو

أعلنت دائرة حرس الحدود في قرغيزستان، أن مناوشات وقعت بين جنود قرغيز وطاجيك عند إحدى النقاط الحدودية بين البلدين، فيما ابلغت دوشنبه عن إصابة 3 من جنودها نتيجة الحادث.

وذكر تقرير عن الدائرة أن "المناوشات الرئيسية بين وحدات القوات الحدودية لقرغيزستان وطاجيكستان وقعت في منطقتي تورت كوتشو وشير دوبو، وأن الجانب الطاجيكي استخدم قذائف الهاون والقنابل اليدوية".

وأضاف: "لا تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى حتى الآن".

وتابع: "أعيد فتح طريق باتكين - إسفانا الذي أغلقه مواطنون من طاجيكستان في وقت سابق اليوم".

وأشار إلى أن "الوضع ساء مساء بسبب استخدام الجانب الطاجيكي الأسلحة ضد الوحدات الحدودية القرغيزية في منطقة شير - دوبو بمنطقة باتكين".

من جهتها، أعلنت مصادر مطلعة في دوشنبه، عن "إصابة 3 جنود من مقاتليها تم نقلهم إلى المستشفى في مدينة إسفار القريبة".

المصدر: "تاس" + "سبوتنيك"