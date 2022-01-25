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غوتيريش عن انقلاب بوركينا فاسو: دور الجيوش هو الدفاع وليس القتال من أجل السلطة

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غوتيريش عن انقلاب بوركينا فاسو: دور الجيوش هو الدفاع وليس القتال من أجل السلطة
Gettyimages.ru
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شجبه للانقلاب الحاصل في بوركينا فاسو، داعيا الجيش للعب دوره في الدفاع عن الشعب والبلاد.

وقال غوتيريش في تصريح للصحفيين إنه "قلق للغاية حيال الانقلاب في بوركينا فاسو".

وأضاف أن "دور الجيوش يجب هو الدفاع عن الشعب والبلد وليس مهاجمة الحكومات والقتال ومن أجل السلطة".

ودعا الجيش البوركيني للعب دوره الأساسي في حماية البلد، وإعادة البلاد للحكم الديمقراطي.

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وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قال غوتيريش إنه "يدين بشدة أي محاولة للاستيلاء على الحكومة بقوة السلاح".

ودعا قادة الانقلاب إلى "إلقاء أسلحتهم وضمان سلامة الرئيس وحماية مؤسسات الدولة".

المصدر: RT

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