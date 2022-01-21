نائب إيراني: زيارة الرئيس رئيسي إلى روسيا رد قوي على الغربيين

قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي إن زيارة الرئيس الإيراني لروسيا رد قوي على الغربيين الذين سعوا لعزل إيران بضغوطهم الاقتصادية "لكنهم لم يحققوا هدفهم".

وأضاف مالكي في تصريح اليوم الجمعة، أن "إيران لم تصبح معزولة بل عززت علاقاتها مع الدول القوية والحليفة".

وأشار إلى أن طهران لديها علاقات مع دول أجنبية تستند إلى المصالح الوطنية للبلاد "ولا ينبغي اعتبار تعزيز العلاقات مع دول الشرق بمثابة نهاية التعامل مع الغربيين".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وصل إلى موسكو الأربعاء حيث أجرى محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، شملت طيفا واسعا من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية.

المصدر: RT