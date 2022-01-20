الرئيس الإيراني: لدى روسيا إرادة جادة لإزالة العقبات وتعزيز العلاقات

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال لقائه اليوم مع الجالية الإيرانية في روسيا، إن لدى موسكو إرادة جادة لإزالة العقبات والمشاكل التي تعيق تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد رئيسي في كلمة أمام الجالية الإيرانية خلال زيارته موسكو، أن إرادة إيران وروسيا تنص على تفعيل قدرات و امكانيات البلدين.

وأضاف أنه تناول مع المسؤولين الروس القضايا المشتركة بين البلدين على الصعيد الاقتصادي وتنمية العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث الدور الهام لإيران وروسيا في المنطقة والعالم.

من جانب آخر أكد رئيسي أن حكومته تعمل على حل المشاكل والعراقيل، التي تواجه الصادرات الإيرانية، وقد بدأت باصلاح النظام الاقتصادي، وسيتجلى ذلك في ميزانية العام الإيراني الجديد الذي يبدأ في 21 مارس القادم.

المصدر: إرنا