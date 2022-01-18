قوات دونيتسك الشعبية ترصد ظهور عناصر "القطاع الأيمن" الأوكراني في دونباس

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد شرق أوكرانيا رصد عناصر في منطقة النزاع بدونباس تابعين لتنظيم "القطاع الأيمن" المتطرف المحظور في روسيا والمصنف إرهابيا في القرم.

وأشار نائب قائد "المليشيا الشعبية" في دونيتسك إدوارد باسورين إلى أنه تم رصد مجموعة من عناصر الол.вд بالقرب من مدينة بافلوبول برفقة ضباط الجيش الأوكراني وطاقم "القناة الخامسة" للتلفزيون.

وأضاف باسورين أن قواته رصدت كذلك نقل ذخيرة إلى مواقع القوات الأوكرانية بالقرب من خط التماس.

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وكانت قوات دونيتسك قد أعلنت في وقت سابق عن رصد العشرات من عناصر "القطاع الأيمن" بالقرب من مختلف البلدات في دونباس.

يذكر أن حركة "القطاع الأيمن" تمثل تجمعا للمنظمات اليمينية المتطرفة المحظورة في روسيا التي توحدت في أواخر عام 2013 أثناء الاحتجاجات ضد الرئيس فكتور يانوكوفيتش في أوكرانيا.

وبعد اندلاع النزاع بشرق أوكرانيا في 2014، شكل "القطاع الأيمن" جناحا مسلحا للمشاركة في القتال إلى جانب الجيش الأوكراني في دونباس.

المصدر: نوفوستي