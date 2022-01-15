الدفاع الأوكرانية تبث لقطات لاستخدام أنظمة "جافلين" الأمريكية أثناء تدريبات للجيش في دونباس

بثت وزارة الدفاع الأوكرانية لقطات جديدة لاستخدام صواريخ "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات أثناء تدريبات أجرتها القوات الوطنية في منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد في الخريف الماضي.

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والخريف الماضي ذكرت تقارير أن الولايات المتحدة قامت بتوريد 30 نظاما من نوع "جافلين" و180 صاروخا خاصة به لأوكرانيا، وذلك بعد موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على توريدات أسلحة لكييف بقيمة 60 مليون دولار.

هذا وبثت الوزارة أيضا لقطات من تدريبات أجرتها قوات الدبابات الأوكرانية بالقرب من منطقة النزاع المسلح في دونباس. ومن الملفت أن العلم الأحمر الأسود التابع لـ "منظمة القوميين الأوكرانيين" وتشكيلاتها العسكرية المعروفة تاريخيا تحت اسم "الجيش الثوري الأوكراني"، والتي قاتلت ضد الجيش الأحمر في أوكرانيا أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأشار عسكريون أوكرانيون إلى أن الوحدات الدبابات تنتشر خارج منطقة النزاع المسلح في دونباس ولا تشارك في العمليات العسكرية هناك.

المصدر: وسائل إعلام