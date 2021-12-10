البنتاغون: زودنا أوكرانيا بـ180 صاروخا من نوع "جافلين"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، عن تزويدها أوكرانيا في أكتوبر الماضي، بـ 30 قاذفة لأنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات و180 صاروخا تابعا لها.

وقال البنتاغون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على حزمة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وأنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من تزويد كييف هذا الأسبوع بدفعة من الأسلحة والذخيرة.

وتضمنت الحزمة التي تقدر بـ60 مليون دولار، والتي تم الإعلان عنها في بداية سبتمبر الماضي، 30 قاذفة لصواريخ "جافلين" و 180 صاروخا تابعا لها.

هذا وقد انتقد رئيس هيئة الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، أمس الخميس، تزويد أوكرانيا بالطائرات والمسيرات والمروحيات، مشيرا إلى أن ذلك سيدفع كييف إلى القيام بخطوات خطيرة.

وأكد أن أي استفزازات من قبل سلطات كييف في دونباس لحل الأزمة بالقوة سيتم إحباطها.

وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف عن زيادة توريد الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.

المصدر: RT + نوفوستي