ترامب يخسر أكثر من 100 مليون دولار في ملاعب غولف يملكها في أوروبا

أفاد موقع "فوربس" بأن إجمالي خسائر ملاعب الغولف التي يملكها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أوروبا، سجلت أكثر من 100 مليون دولار.

ووفقا لتحليل أجراه الموقع الأمريكي للإيداعات المالية البريطانية والايرلندية، فإن منتجع الغولف الأكثر شهرة "تيرنبيري" في أيرشاير في اسكتلندا الذي اشتراه مقابل 65 مليون دولار في عام 2014 وإنفاقه 80 مليون دولار إضافية لتجميله، انخفضت مبيعاته بنسبة 66٪ إلى حوالي 9.2 مليون دولار.

وعلى الرغم من عمليات الإغلاق من أواخر مارس إلى منتصف يوليو، ثم مرة أخرى من أواخر نوفمبر حتى نهاية العام بسبب جائحة كورونا، بقيت النفقات مرتفعة نسبيا، مما أدى إلى تسجيل ما يقرب من 4.7 مليون دولار من الخسائر التشغيلية. ومنذ عام 2014، خسر "تيرنبيري" ما مجموعه 68 مليون دولار.

أما بالنسبة إلى منتجع "ترامب إنترناشونال" في دونبيغ بأيرلندا، فقد أنفق ترامب حوالي 20 مليون دولار على هذا العقار في عام 2014، ثم استثمر 13 مليون دولار أخرى على الأقل فيه.

ومع ذلك، خسر ترامب 14 مليون دولار من 2014 إلى 2019. وكان عام 2020 أسوأ عام، حيث خسر 4.4 مليون دولار إضافية. وقد وصلت إجمالي الخسائر منذ أن اشترى ترامب المنتجع إلى 18 مليون دولار.

وأصغر منتجع للغولف في أبردينشاير، اسكتلندا الذي افتتح عام 2012، بلغت نسبة خسائره بسبب قيود كورونا 1.8 مليون دولار خلال عام 2020. ومن عام 2012 إلى عام 2020، خسر المنتجع هذا ما مجموعه 17 مليون دولار.

المصدر: "فوربس"