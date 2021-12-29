ملاعب ترامب للغولف في إسكتلندا تحصل على 4 ملايين دولار كمساعدات حكومية بريطانية خلال الوباء

حصلت الملاعب التي يمتلكها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للغولف في إسكتلندا، على 4 ملايين دولار من الحكومة البريطانية على شكل مساعدات للشركات المتعثرة خلال جائحة كورونا.

وكشفت حسابات الشركة المنشورة حديثًا عن المنتجعين الدوليين أن "ترامب تيرنبيري" في أيرشاير و"ترامب إنترناشونال" بإسكتلندا بالقرب من أبردينشاير سرحوا حوالي 273 موظفا من العمل، بينما طالبوا بالحصول على دعم بقيمة 3.7 مليون دولار.

وكان ترامب قد تخلى عن رئاسة المنتجعين لأبنائه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب قبل فترة وجيزة من تنصيبه رئيسا في عام 2017.

هذا وأظهرت بيانات حكومية نشرتها صحيفة "الغارديان" أن المنتجعين قدما طلبات إعانة مالية إضافية هذا العام مع استمرار برنامج الحكومة البريطانية للاحتفاظ بالوظائف في حالات الطوارئ.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية أول من أبلغ عن مطالبات المنتجعات الإضافية لعام 2021، والتي يقال إن قيمتها تتراوح بين 698000 دولار و1.7 مليون دولار، إضافة إلى إجمالي ما بين 4.4 مليون دولار و5.5 مليون دولار على مدى عامين.

هذا وسجل منتجع "ترامب تيرنبيري" خسارة تزيد عن 4 ملايين دولار في عام 2020 بينما أبلغ منتجع "ترامب إنترناشونال" عن خسارة قدرها 1.7 مليون دولار.

المصدر: Business Insider