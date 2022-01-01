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زيلينسكي: هدفي الرئيسي إنهاء الحرب في دونباس

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زيلينسكي: هدفي الرئيسي إنهاء الحرب في دونباس
AP
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - أرشيف
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أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كلمة تهنئته للمواطنين بالعام الجديد أن هدفه الرئيسي إنهاء الحرب في دونباس جنوب شرقي البلاد.

وقال: "لسوء الحظ، لم ننته بعد من الحرب في شرقي البلاد، وهذا هو هدفي الرئيسي، ولذا أقول وداعا، لأن العام المقبل سيكون بالتأكيد أفضل!".

وأضاف: "خط التماس في دونباس سيختفي من الخريطة عندما يختفي من أذهان المواطنين الأوكرانيين".

المصدر: RT

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