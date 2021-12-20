زيلينسكي: كييف مستعدة للتسوية في دونباس

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه أبلغ رئيس بولندا أنجي دودا ورئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، عن استعداد بلاده للتسوية السلمية في دونباس وعقد لقاء لصيغة نورمادي.

والتقى زيلينسكي اليوم الاثنين مع دودا وناوسيدا، في مقاطعة إيفانو فرانكيفسك في أوكرانيا، في إطار مثلث لوبلين، وهو منصة ثلاثية للتعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا، تشكلت في صيف 2020 وتهدف إلى دعم اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

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وتعتزم الأطراف ضمن هذه المنصة، مناقشة قضايا متعددة مثل الأمن والاقتصاد والتجارة، والاستثمار والسياحة والبنية التحتية.

وأضاف زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي بولندا وليتوانيا: "لقد تحدثت بالتفصيل عن مبادراتنا للسلام في إطار مجموعة الاتصال الثلاثية، وفي إطار لقاء مينسك، والاستعداد للحوار، ومحاولات تنظيم اجتماع في "صيغة نورماندي".

ووفقا له، أعربت وارسو وفيلنيوس، عن دعمهما لجهود كييف.

المصدر: نوفوستي