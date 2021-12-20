مقتل مغني راب أمريكي طعنا خلال حفل في ولاية لوس أنجلوس

قتل مغني الراب الأمريكي دراكيو ذا رولو بسكين طعنا خلال مشاركته في مهرجان موسيقي في مدينة لوس أنجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم شرطة الولاية لويس غارسيا قوله إن "شجارا اندلع خلف المسرح الرئيسي أسفر عن إصابة مغني الراب بجروح خطيرة على يد مشتبه به كان يستخدم سلاحا حادا، حيث تم نقله إلى المستشفى الذي توفي فيه لاحقا".

وأضاف أنه لم يتم إلقاء القبض على أحد في هذه الحادثة حتى الآن وأنه على أثر الحادث ألغى المنظمون المهرجان.

وأعرب مغني الراب الأمريكي الشهير سنوب دوغ عن تعازيه لعائلة القتيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "أصلي من أجل السلام في الهيب هوب".

المصدر: "أسوشيتد برس"