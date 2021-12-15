الخارجية الروسية تكشف لسفراء غربيين عن مبادرة موسكو بشأن الضمانات الأمنية

التقى فلاديمير تيتوف، النائب الأول لوزير الخارجية الروسي، سفراء عدد من الدول الأوروبية لدى موسكو ليشرح لهم معنى مبادرة روسيا بشأن حصولها على ضمانات أمن من قبل حلف الناتو.

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وجاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية أن تيتوف التقى اليوم الأربعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية لكل من بريطانيا والدنمارك وإيرلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وفنلندا والسويد وإستونيا. وأضاف البيان أن الدبلوماسي استعرض بطلب من السفراء مغزى حجج روسيا المتعلقة بمبادرة موسكو إلى "بلورة ضمانات أمن الدول في الفضاء الأوروبي الأطلسي، بما في ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح روسيا الاتحادية وشواغلها".

وذكرت الوزارة أن اللقاء تناول "مناقشة حية لحالة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وبين روسيا والناتو وآفاقها".

المصدر: "نوفوستي"